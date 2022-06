De 7 Voordelen van Minimalisme

Niet alleen ziet een minimalistisch ingericht huis er elegant en strak uit, het heeft ook een lange lijst voordelen. Een daarvan is dat een minimalistisch huis voor minder stress zorgt. Door spullen weg te doen die we niet nodig hebben zijn we ons leven aan het “de-clutteren” waardoor we minder stress hebben en ons gelukkiger voelen. Door te werken aan het leven in plaats van leven om te werken gaan we andere prioriteiten stellen en leggen we meer waarde in dingen buiten onze materiële bezittingen om – en hier worden we gelukkiger van!