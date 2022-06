Glazen wandtegels voor in de keuken of badkamer

De wandtegel op deze eerste foto, aangeboden door het Nederlandse Spadon Tegelprojecten, springt direct in het oog. Dit is een serie wandtegels met karakter, dat bevestigen de speelse geplaatste tegels met thee servies. In de context van zwarte getinte, strakke wandtegels, wordt een uiterst fraai contrast gecreëerd. Deze serie vraagt er met de hint naar thee en koffie natuurlijk om, om in een keuken te worden geplaatst. Voor deze wand is er voor gekozen om de tegels met opdruk af te wisselen met tegels zonder opdruk. Het is ook mogelijk om deze juist bij elkaar te plaatsen, voor diegenen die een opdruk waar niemand om heen kan.