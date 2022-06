Temperamentvolle villa in de bossen van Berlicum

In de bossen ven Berlicum troffen we op een schitterend perceel een villa met hedendaagse vormen en een flinke dosis temperament. Het is een excellente woning die geheel geïnspireerd is op de van oudsher in de omgeving aanwezige architectuur. Symmetrie is een belangrijk aspect in dit ontwerp, de woning laat twee identieke volumes zien die beduidend andere functies hebben. Villa Delphia wist deze excellente villa te realiseren in een gebied ten noordoosten van Berlicum en is vanaf de openbare weg vrijwel onzichtbaar. Het temperament zit hem niet een exuberante vormtaal, maar is juist gelegen in de soberheid van het materiaal en het ingetogen kleurgebruik. De villa en zijn natuurlijk habitat zijn met elkaar in evenwicht. We nemen je mee voor een boswandeling, ga je met ons mee? Laat je inspireren!