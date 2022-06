10 handige opbergideeën voor schoenen

Sommige schoenen mogen gezien worden, maar laten we eerlijk zijn: niet alle schoenen zijn even glamoureus en daarom is het belangrijk om ze uit het zicht te houden. Een opgeruimd huis is een leefbaar thuis en het kiezen van de juiste kast is daarom erg belangrijk.

De kast die je op deze foto ziet van het Italiaanse Living heeft een handig formaat en past in bijna ieder interieur. De strakke lijnen en de eenvoud zorgen ervoor dat het in iedere ruimte geplaatst kan worden; de woonkamer, het trappenhuis, de slaapkamer. De kastdeur die als spiegel dient geeft een extra touch: het maakt de ruimte optisch groter en je kunt nog even snel jouw outfit checken voordat je de deur uitgaat.