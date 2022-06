Van Hoogevest Architecten hebben een schitterende, luxe villa te Velp gerealiseerd die opvalt door zijn unieke vormen. Het bureau is een knooppunt van kennis omdat het verschillende aspecten van de bouw: historisch onderzoek bouwlocatie, bouwkunde en creatieve ontwerpen in eigen beheer heeft. Zo ontstaat er een helder beeld van de mogenlijkheden en kunnen de wensen van de opdrachtgever concreet worden uitgewerkt. We laten je vandaag de villa zien die geënt is op de architectuur van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Voor het bureau was het een uitdaging om de stijl van Wright te vertalen naar die van hun zelf. We kijken vandaag onze ogen uit. Ga je met ons mee? Laat je inspireren!