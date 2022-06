Daken worden vaak vergeten, maar daar willen wij verandering in brengen. Daken verbergen namelijk een ruimte met een grote potentie; het is meer dan slechts een opbergplek of een ruimte waar de was te drogen hangt.

Daken zijn veelal ruimtes met een grote oppervlakte en bieden een prachtig uitzicht. Transformeer daarom jouw dak tot een dakterras; een terras hoeft niet beperkt te zijn tot de tuin en het hoeft niet veel geld te kosten. Hoewel je natuurlijk ook een beetje meer kunt investeren als het budget dit toelaat; een gepimpt dak wordt namelijk al snel jouw favoriete leefruimte.

In plaats van een standaard transformatie kun je ook kiezen voor iets bijzonders. Een multifunctioneel terras heeft namelijk veel te bieden; het is een plek om te zonnebaden in de zomer, een ontmoetingsplek voor vrienden en familie, een plek om buiten te eten, om huisdieren te houden, een ruimte om te sporten, te dansen of voor yoga en nog zoveel meer! Om jou hiervan te overtuigen hebben wij 6 bijzondere dakterrassen op een rijtje gezet.

Wij nodigen jou daarom uit om met ons mee te lezen. Want wat kun je allemaal met een dakterras doen?