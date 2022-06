Kunst Op Bestelling : Olieverfschilderijen Eenvoudig Thuisbezorgd.

Stel je bent in Frankrijk, en je vindt een geweldige plek in de vrije natuur, je gaat zwemmen, en ontdek allemaal bijzonder visjes, je gaat naar de kant, pakt na het handen drogen je Smart Phone, en fotografeert even later een van die diertjes. Daarna stuur je de foto via Instagram naar Pixelist, omdat je toevallig een artikel gelezen hebt over dit bedrijf. Je komt terug van je vakantie, en de foto ligt als olieverfschilderij thuis op je te wachten. Heb je dan een zonnesteek? Nee, want dit is wat Pixelist aanbiedt, namelijk olieverschilderijen op basis van opdracht, zoals de adel dit vroeger ook liet doen door de hofschilders. Het digitale tijdperk biedt veel nieuwe opties om je interieur bijzonder, leuk en artistiek te maken. Het heden is high tech, maar het laat ook oude, culturele praktijken op een nieuwe wijze voortleven.

