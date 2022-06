Strakke woning met pure vormgeving

Als we een woord mochten gebruiken om deze woonkamer te omschrijven dan zouden we dat doen met: 'eenheid'. De zuivere betonnen vloer, de grote sofa en de haard, die in de hoek van de wand gebouwd is, zorgen voor een interieur dat overkomt als een geheel. Boven zien we de lichtopeningen die op hun beurt zorgen voor de heerlijke ambiance die in de woonkamer te ervaren is. Dit is minimalisme van de bovenste plank! Deze kamer is vervuld van leegte, dat zorgt voor een bijzondere zenachtige sfeer. We weten zeker dat je hier helemaal tot rust komt. Wil je je huis een make-over geven? Klik dan hier!