Voor en Na: vijf interessante keukenverbouwingen

Van de nare sfeer van net is helemaal niets meer terug te vinden. In de nieuwe situatie is namelijk een kleine, maar frisse en ook intieme keuken ontstaan. Heel verstandig van de experts was het dan ook om er voor te kiezen het schuine dakje niet meer zichtbaar te laten zijn. Juist dit zorgde dat je het gevoel had om in een aanbouw aan het koken te zijn. Dat is nu helemaal niet meer het geval!