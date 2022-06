6 redenen waarom wonen in een klein huis fijn is

Als je portemonnee niet bijzonder groot is, is een klein huis een goede optie, want deze zijn meestal minder duur dan grote. Daarbij is het een goede investering, want als je het met winst verkoopt heb je geld verdiend en kun je daarna als het nodig mocht zijn, bijvoorbeeld in verband met gezinsuitbreiding, een groter huis kopen. In deze slaapkamer zien we nog een ander voordeel van een kleine woning: deze kun je bijzonder netjes houden, want er is namelijk maar weinig ruimte om spullen neer te zetten.