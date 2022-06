Een Leuk Interieur voor Dierenvrienden : Sculpturen van Dieren in Diverse Designstijlen

We leven met ze samen, nemen ze in huis of bewonderen ze van een afstand. De dieren staan dicht bij ons, en zijn van oudsher een gewild motief in de wereld van kunst en design. Het is interessant om te zien hoe verschillende ontwerpers de dieren op diverse manieren uitbeelden. In dit artikel gaan we onder andere kijken naar hippe vogels en vrolijke vissen. Kijk even mee naar onze vrienden de dieren.