Hoe je alles uit de ruimte onder de trap haalt – 9 fantastische ideeën!

Het kantoor is een plek van denken en schrijven, tekenen en zien. Daarom is het zo belangrijk dat de sfeer in de werkruimte of thuiskantoor optimaal is. De lichtval speelt daarbij een belangrijke rol. In deze woning is gekozen een kantoor onder de trap te maken. Op deze manier hoef je geen speciale kamer te bouwen of in te richten voor het kantoor. Zo kun je bestaande kamers een andere functie geven. Je hebt met dit kantoor onder de trap geen woonruimte gebruik; je hebt ruimte geschapen! De inrichting is Scandinavisch en erg praktisch.