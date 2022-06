Modernisering van een droombungalow

Een bungalow is vaak een type woning met een woon en slaaplaag op de begane grond, maar soms is er een toch een tweede woonlaag waarop geslapen wordt. Vandaag laten we je een bungalow zien waarbij dat laatste het geval is. In deze bungalow zijn grote veranderingen aangebracht waardoor de woning nu weer helemaal past bij de moderne tijd. Bungalows werden in de jaren '70 in Nederland populair, toen zijn er ook veel bungalowparken gebouwd. Ook werden bungalows gebouwd in de stad, vaak als onderdeel van luxe woonprojecten. Deze woningen waren in die tijd state of the art, maar tegenwoordig ervaren we die bungalows als donker en verouderd. Bij de bungalow die we je vandaag laten zien was het niet anders. Gelukkig is de modernisering doorgevoerd waardoor deze woning een prachtige look gekregen heeft. Zo mooi zelfs dat we het hieronder aan je willen laten zien. Laat je inspireren door deze gave looks!