10 x een rustieke muur in huis

We bevinden ons hier in een woning die gebouwd is omgeven door de vrije natuur. Om deze natuur in de woning een mooie plek te geven, is er gekozen voor een rustieke wand. Deze living staat nu in contact met de natuurlijke context waarin het pand is gebouwd. In deze living heerst een unieke ambiance, waarbij het monochrome witte keukengedeelte via de lichte houten vloer overgaat naar de zithoek. Een living waarin wonen en koken centraal staan. De wand achter de haard is een grote toevoeging aan de sfeer in deze kamer!