Een heerlijke ruime villa

Over deze foto zou je al een heel Ideabook vol kunnen schrijven, zo ontzettend veel is hier te zien. Laten we rustig van links naar rechts gaan kijken. Het eerste wat je dan ziet is de fraaie tuin. Zoals het bij een villa hoort, is hier genoeg ruimte rond het huis. Fraaie natuurstenen paden maken dit geheel gelijk een heel stuk chiquer. Maar daar doet het huis zelf z’n best ook wel voor! Een mooie garage die qua stijl en vormgeving in een keer doorloopt in het eigenlijke huis. Maar eigenlijk wordt op deze manier maar een tipje van de sluier gelicht: wacht maar tot je verder in de tuin gaat kijken!