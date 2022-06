Vast en Zeker: Kluis design van HEINDL

De exclusiviteit van de HEINDL kluizen is gebaseerd op een speciale, gepatenteerde vulling in alle wanden en de deur van de kluis, waardoor deze tot de veiligste kluizen behoren, gemeten naar de VDS beveiligingsniveaus. Dit unieke materiaal maakt de buitengewoon lichte constructie mogelijk zonder aan inbraakveiligheid te verliezen, of er nu mechanische of thermische inbraakpogingen verricht worden. Iedere kluis heeft daarbij ook een gecertificeerde constructie voor de verankering aan de vloer. Daarnaast kan in deze hoog beveiligde kluizen ook een alarmsysteem geïntegreerd worden.

De kluis DEFENDERE in deze foto heeft het veiligheidsniveau VDS I naar EURONORM 1143-1, en is in verschillende kleuren, patronen en uitvoeringen te verkrijgen.