14 uitdagende ideeën voor kleine tuinen

Een dode hoek in de tuin, de borders in je tuin, een schaduwrijke plek onder een boom. Vaak zijn het delen van een tuin waar we geen raad mee weten. De omstandigheden zijn niet altijd optimaal en de ruimte is zo klein dat het moeilijk is om er echt een groen pareltje van te maken. Toch is het mogelijk om zelfs het kleinste hoekje in je tuin om te toveren tot iets prachtig. Kleine borders, plantenbakken en potten in verschillende maten en hoogten vormen de basis voor veel ontwerpen voor kleine tuinen. Met behulp van de voorbeelden in dit Ideabook, zul je tot verassende border tuin ideeën komen en dit dankzij onze prachtige tuindesigns.