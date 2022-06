Voor en Na: een heerlijk opgefrist appartement

In Japan weten ze wel raad met een verouderd appartement. Met de juiste expert, kan er een schitterende verandering tot stand komen. Deze grondige opfrisbeurt is uitgevoerd door Y-RV. Wat je bij deze renovatie vooral ziet, is dat het licht in de woning is teruggekeerd. Daarnaast is het verouderde interieur weer helemaal bij de tijd gebracht. Voor jou inspirerend om te bekijken en hopelijk geeft het jou net het laatste zetje om ook in jouw huis aan het klussen te gaan.