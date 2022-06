12 prachtige ideeën voor terras en tuin

Een tuin, binnenplaats of een terras is geweldig om te hebben. Het is een ruimte onder de blote hemel waar we kunnen ontsnappen aan de stress van het dagelijkse leven en opnieuw energie opdoen. Maar het is ook een ideale plek om samen zijn met vrienden of familie te eten, te praten of te drinken. Kortom, zonder een tuin is de zomer half zo goed.

Wil je je tuin of terras echt eens in de schijnwerpers zetten? Geen probleem! In dit Ideabook laten we je twaalf ontwerpen zien presenteren waarmee je een unieke plaats in de zon kan creëren.