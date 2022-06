Dutch Design | Buitengewone Woningen

Als iemand je naar typische Nederlandse woningen vraagt dan zul je waarschijnlijk gelijk aan rijtjeshuizen denken, grachtenpanden of een flat; veel van hetzelfde in ieder geval, of het nu nieuwbouw is of oud. Vandaag willen we laten zien dat het in Nederland ook anders kan! Van hoog in de boom tot laag op het water hebben Nederlandse architecten heel bijzondere woningen weten te ontwerpen die veel verder gaan dan de gebruikelijke vier muren. Zelfs als het gaat om een typisch rijtjeshuis of echte Hollandse woonboot hebben onze experts hun creativiteit de loop gelaten met deze vier buitengewone woningen als resultaat!