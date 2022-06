Realistische Kunst voor in de Woonkamer : Kunstenaar Kees Blom

Dat het werk van Blom erg realistisch is leidt geen twijfel, maar het heeft ook een zeer belangrijke, psychologische component. Het roept gevoelens van blijdschap en verwondering op. In donkere dagen kun je soms wat licht gebruiken, een bron van warmte in je interieur. En dat vind je echt in dit geweldige werk. Somberheid is er niet in te vinden. Het werk is duidelijk niet conceptueel, en ver verwijderd van intellectuele, kunstzinnige speculaties. Je zou het kunnen typeren als een verstilde ruimte, waar je geest, als je ervoor openstaat tenminste, juist even niet na hoeft te denken, maar gewoon even kan 'zijn'. Het werk van Kees Blom maakt je blij en geeft licht!