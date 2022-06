Roderick Vos: De Stille Kracht van Verleidelijk Donker Design

Mensen die van eenvoudige, lichte vormen houden zijn dol op deze kast! De zwarte, strakke lijnen worden in dit ontwerp op authentieke wijze verbonden met de houten elementen. Er is dus duidelijke een synergie tussen het hout en het metaal. Het is een unieke designkast met een ontwerp dat op dit moment een opmars maakt. In 2015 gaat deze kast echt de interieurs van de fijnproevers veroveren. Wat een exclusiviteit! Roderick Vos Studio weet door zijn lange ervaring wat een vooruitstrevend ontwerp is, en presenteert deze kast dan ook met veel trots. Het meubelstuk combineert een stijlvol design met een praktische bewustzijn, want hoe mooi een kast ook is, ook de praktische toepassing ervan is belangrijk. Daarom heeft dit meubelstuk genoeg ruimte om persoonlijke bezittingen neer te kunnen zetten. Gebruik hem gerust om je meest geliefde accessoires op uit te stallen, want ze zullen er fantastisch op staan!