Muurkunst voor je Interieur: Kunsttrends voor 2015

Het is helemaal niet zo'n gek idee om je kamer een beetje rustig te houden. Dit zorgt voor een heerlijke, overzichtelijke ruimte waarin de beslommeringen van de dag even lekker van je af kunnen glijden. Natuurlijk is het belangrijk om ook wat kleur in je omgeving te creëren. Zeker in de winter wanneer het buiten grijs en grauw kan zijn, biedt een prachtig designkunstwerk in je huis jouw de nodige fleurigheid. Een reproductie van het schilderij 'Amandelbloesem' uit 1890 bijvoorbeeld, Vincent van Gogh maakte dit schilderij nadat hij gehoord had dat zijn broer Theo vader van een zoon geworden was. Wat een prachtig verhaal! En wat een mooi symbool voor in je interieur. Het is echt een uniek concept van design studio IXXI. Het IXXI-wandsysteem bestaat uit koppelkruisjes met bedrukte vierkante kaarten, en die vormen samen deze wanddecoratie of muurkunst. Zie je hoe fantastische dit staat bij die steigerhouten bar waarop je heerlijke wijn kan serveren! Echt genieten geblazen.

