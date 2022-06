De 10 meest originele keukenbladen

Graniet is een van de meest geliefde materialen voor de vervaardiging keukenbladen. Het is immers behoorlijk stevig. Of je nu uitschiet met het snijden van groenten, er een hete pan op zet of er wijn, olie of andere vloeistoffen overheen laat vallen, in een granieten keukenblad zullen geen sporen achterblijven. Naast dit praktische voordeel is graniet ook nog erg mooi. Vaak zijn de kristallen en de mineralen er nog goed in te zien. De meeste granieten keukenbladen zijn zwart. Zwart absorbeert alle kleuren en heeft een krachtige, aardse uitstraling die ideaal is voor een ondergrond. Het zwart contrasteert mooi met het wit in de rest van de keuken. Samen stralen zwart en wit een minimalistische eenvoud uit.