Architectenprofiel | De Bjarke Ingels Group

Sinds het begin van het nieuwe millennium heeft de internationale hedendaagse architectuur er een nieuwe belangrijke speler bij gekregen in de persoon van Bjarke Ingels. Na enkele jaren bij het internationaal gerenommeerde bureau OMA gewerkt te hebben, onder de voogdij van de beroemde Rem Koolhaas, richtte hij met zijn Belgische collega Julien de Smedt het bureau PLOT op. Ondanks het korte bestaan creëerde dit bureau een reeks opmerkelijke ontwerpen die door een groot deel van de architectonische gemeenschap en het publiek worden gevierd om hun politieke, economische en sociale invloeden.

Dankzij deze fantastische reeks successen richtte Ingels daarna zijn eigen architectenbureau, Bjarke Ingels Group op, ook wel bekend onder het acroniem BIG. Het agentschap, met kantoren in Kopenhagen, New York en Peking, heeft een onmiskenbare invloed op de hedendaagse architectuur gehad. Er zijn nu zelfs meer dan 200 zogeheten “BIGsters”: architecten, ontwerpers en andere creatieve geesten die elk jaar samenwerken en tientallen opmerkelijke projecten verspreid over de hele wereld creëren. Hun prestaties zijn op iedere schaal terug te vinden – van meubilair tot stedenbouw – en bieden allen een nieuwe kijk op architectuur dankzij een optimistische filosofie die probeert om problemen om te zetten in oplossingen. De slogan van het bedrijf, Yes is More (een herinterpretatie van de leus Less is More van Mies Van der Rohe), symboliseert perfect deze positieve benadering van BIG.

Het is dan ook met groot plezier dat wij vandaag drie projecten presenteren die de geschiedenis van dit unieke architectenbureau hebben gemarkeerd. Ontdek in de volgende selectie foto's, die je zullen meenemen van Shanghai naar Kopenhagen, de bijzondere projecten die het nieuwe gezicht van hedendaagse architectuur vormen.