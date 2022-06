7 unieke woonkamerideeën voor kleine appartementen

Dit appartement heeft twee kamers met een totale oppervlakte van 33 m² en is gelegen op de bovenste verdieping van een historisch gebouw. De woonkamer is een lichte ruimte en om dit te benadrukken is er gekozen voor wit, modern meubilair. Als je denkt dat een op maat gemaakt project niet in jouw budget past, dan zit je mis: in dit geval is het meubilair van Ikea. Het wandsysteem is multifunctioneel, je kunt er dan ook alles in kwijt. Is jouw budget iets groter? Dan kun je natuurlijk ook een keukenplanner raadplegen.

Wat dit appartement met één slaapkamer zo bijzonder maakt is dat de keuken geïntegreerd is in de kast. Daardoor kun je deze moderne ruimte op twee manieren gebruiken: als woonkamer en als keuken. Als je de deuren namelijk van de wandkast opent, dan is het een keuken. Aan een kant vind je de koelkast en de wastafel en aan de andere kant is een kitchenette geplaatst met een oven en een aanrecht.