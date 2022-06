Voor en Na: verouderde bungalow weer helemaal bij de tijd

Bungalows schoten in Nederland een jaar of veertig geleden als paddenstoelen uit de grond. Een leuke gelijkvloerse woning, vaak grotendeels opgebouwd uit hout. Relatief goedkoop om te bouwen en gemakkelijk om te onderhouden. Alleen maar voordelen zou je denken! Het probleem is echter dat na al die jaren heel wat bungalows er behoorlijk verouderd uit zijn komen te zien. Afbreken is in zo’n geval ook vaak zonde. Een goede oplossing is dan om te gaan verbouwen. Voor die laatste optie hebben de bewoners van deze bungalow in het Zuid-Hollandse Benthuizen ook gekozen. De architecten van Architect2go uit Delft zijn verantwoordelijk geweest voor het ontwerp van de vernieuwde woning.