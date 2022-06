10 tips voor een optimaal gebruik van kleine woonruimtes

Als de ruimte klein is, moeten de meubels aangepast worden aan de afmetingen van de ruimte. Kies daarom voor een bank die in verhouding is met de ruimte, zodat je je op een prettige manier in de ruimte kunt bewegen. Professionals die verantwoordelijk zijn voor dit project hebben ruimte in het midden van de woonkamer gelaten waardoor de ruimte optisch groter lijkt. De smalle kast tegen de wand en het TV-meubel dat aan de muur is bevestigd, nemen niet veel plaats in en geven de ruimte een gezellige look.