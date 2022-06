Dakshingles met een eigen stijl

Deze prachtige villa is in een eigentijdse en landelijke stijl ontworpen. En daar worden deze prachtig zacht bruine uitziende dakshingles ook in meegenomen. Het architectenbureau dat voor deze mooie creatie heeft gezorgd is - Derksen/Windt Architecten . Ze ontwerpen vanuit de beleving van de klant om vervolgens tot een mooi en sterk concept te komen (met de nodige details bij iedere opgave). Daarnaast hebben ze drie thema's die zeer belangrijk voor ze zijn – duurzaamheid, daglicht en materiaalgebruik – en ook met regelmaat terugkomt in de ontwerpen die ze maken voor klanten. En ook met dit ontwerp kan dat teruggezien worden in de shingles. Deze bruine dakshingles zijn niet behandeld, zullen ongetwijfeld vergrijzen maar kunnen in ieder geval nog vele jaren mee. Een prachtige vorm van duurzaamheid.