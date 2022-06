homify 360° | Begeleid Wonen in Stijl

In een ruime bocht in de straat, in een rustige wijk van Zoetermeer, vinden we dit moderne appartementencomplex voor begeleid wonen. In deze twee verdiepingen tellende wooncomplex wonen 12 inwoners in 2 groepen en een verdere 12 in een autonome wooneenheid; allemaal ondersteund door medische faciliteiten en een klein team verzorgende hulp. Vandaag willen we laten zien hoe begeleid wonen voor volwassenen met een verstandelijke beperking er nu precies uit kan zien en vooral hoe architectenbureau Möhn + Bouman dit project met oog voor niet alleen de functie maar ook stijl en schoonheid gecreëerd heeft.