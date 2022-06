20 prachtige en functionele garderobekasten voor kleine ruimtes

Wanneer we een kleine ruimte praktisch willen indelen dan moeten we kiezen voor minimalistische ontwerpen en eenvoud waardoor we meer meubels kunnen toevoegen. In deze woonkamer is slechts een ruime kast geplaatst die in alle opslagruimte voorziet. Oftewel een multifunctionele kast. Het eenvoudige design gecombineerd met een aantal spiegels maken deze kast uniek en perfect geschikt voor kleine ruimtes. Wil je lezen hoe je je slaapkamer in industriele stijl inricht? Lees dan ook dit artikel.