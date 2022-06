Renovatie en verbouwing van een riante villa

Om je een goed idee te kunnen geven van de luxe die in deze villa te vinden is hoeven we je alleen maar deze foto van de keuken te laten zien, dan weet je precies waar we het over hebben! De vakkundigheid waarmee deze keuken uitgevoerd is spreekt namelijk boekdelen. Wat een zuivere stijl! Mooi om te zien hoe professioneel de minimalistische stijl oogt, die afzuigkap verwacht je zo aan te treffen in de keuken van een chefkok. De grote sfeermaker is hier ook aanwezig: de haard, maar in dit geval treffen we hem op een ongewone plek, namelijk in de wand naast de schuifpuien. Koken, samen of allen, wordt hier zo wel heel erg relaxt. Meer unieke keukens vind je hier.