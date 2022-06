Een magische woonboerderij

In een boerderij proeven we de landelijke sfeer, in deze heringedeelde boerderij is een stukje van het verleden bewaard gebleven, het zit opgesloten in de oude houten balken die we hier in het lichte interieur zien. Een geweldige combinatie, dat zuivere wit en het natuurlijk hout. Een woonkamer waarin je kunt genieten van je woning als nooit te voren. Een absolute sfeermaker hier in de ruimte is de tijdloze haard, de warmte van deze voorziening is met geen enkele andere warmtebron te vergelijken. Het schijnsel van de vlammen zorgt voor de juiste ambiance in de avond. Meer mooie woningen vind je hier.