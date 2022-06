Voor en Na: oude keuken wordt pittig pareltje!

We doen even weer een stapje terug in de tijd, of beter gezegd een hele grote stap terug in de tijd als je goed naar dit aanrecht kijkt. Het lijkt wel vooroorlogs! Dat kan soms best sfeervol zijn, maar het kent een aantal praktische problemen. Ten eerste is het veel te laag. Als je hier een uitgebreide maaltijd wilt koken, heb je na het snijden van de groenten al last van je rug. En als je die groenten wilt wassen, dan is de gootsteen daar haast te klein voor. Voor de hedendaagse keukenprins of –prinses dus niet echt een aangename manier van werken…