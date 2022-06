8 schitterende tuinen om in te leven

De tuin is een van de mooiste plekken rond een huis. Het is een plek waar we ons kunnen verbinden met de natuur, en dus met onszelf. Buiten zitten en buiten werken geeft je nieuwe energie. Ook kom je in de tuin de meest prachtige planten en dieren tegen. Het is echt een voorrecht om een tuin bij een huis te hebben.

In dit Ideabook laten we je 8 prachtige tuinen zien. Een aantal met een vijver, anderen met een verscheidenheid aan bomen en bloemen en een aantal kleinere tuinen. Allemaal even inspirerend en verfrissend.