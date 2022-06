Inspirerend: stijlvolle en handige decoratie voor het raam

De bedekte ramen in deze badkamerdeur maakt het plaatje helemaal compleet af. De tint is niet te donker maar bedekt zeker genoeg om alle bezigheden in de badkamer af te schermen. Het zorgt dus voor een goede cover-up en creëert daarnaast ook best wel een mooie combinatie met de rest van het interieur. Dat is vooral te zien hoe het glas mooi terug boost met de natuurlijke elementen en het houtmateriaal. Er is goed nagedacht over de samenstelling van deze ruimte.

