Uniek familiehuis met spectaculair interieur

Vorig jaar won de Japanse architect Hideki Ishii de eerste prijs op de 40e Tokyo Architectual Award in de categorie 'Best House'. We hebben een van zijn woningbouwprojecten uitgezocht die we graag in meer detail laten zien.

Het design familiehuis is gevestigd in Tokio en werd voltooid in 2012, en heeft een oppervlakte van ongeveer 127 vierkante meter, hier vindt ook de natuur een plaats. Ze wordt opgenomen in het ontwerp van het huis, en heeft zo een belangrijke rol in het dagelijks leven van de bewoners in deze miljoenen stad. Het huis is energie besparend en is dus goed voor het milieu. Je kunt dus zeggen, dat het architectonisch concept van het huis, waarbij ecologische en biologische motieven een belangrijke rol spelen, in de wereld van de architectuur erg gewaardeerd wordt. Vandaar ook die prijs! Laten we eens gaan kijken naar dit top gebouw!