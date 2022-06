Voor en na: van verwaarloosde tennisbaan naar prachtige lommerijke tuin

Overal in de wereld zijn tuinen die schreeuwen om hulp. Variërend van een braakliggende stuk grond in de binnenstad, een kleine tuin in een woonwijk, tot een uitgestrekt landgoed op het platteland. Dat van elk verwaarloosd stuk grond iets moois te maken is laten we je in dit Ideabook zien. De metamorfose van een verwaarloosde tennisbaan met onkruid, woekerende struiken en gescheurd beton naar een prachtige lommerrijke tuin is ronduit opmerkelijk. Ga je mee… .