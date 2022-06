Inspiratie: een energiezuinige woning

De belangrijkste prioriteit in deze woonkamer is de gezelligheid, die zich in een minimalistische vorm presenteert. Zoals je ziet zijn er veel mogelijkheden om plaats te nemen, en dit bevorderd uiteraard jouw woongenot en comfort. Je kun nu ook even kijken in de woonkamer, die heeft een bijzondere galerie die erg licht en ruim is. In het midden van de woonkamer staat een grote eettafel, die omringt is met houten stoelen in de Scandinavische stijl. Aan de rechterkant van de afbeelding zie je de gezellige lounge die gevestigd is in een lager deel van de woonkamer. Het kunstlicht wordt gevoed door een artistiek netsnoer met een organisch gebogen lamp. Wat is dit een bijzonder interieur. Laat je inspireren!