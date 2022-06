Universal house met een schitterende sfeer

We nemen je mee naar een huis met een universeel interieur. Hoe dat in elkaar zit? Groenesteijn Architecten heeft een schitterend woonhuis ontworpen dat van binnen allerlei houten elementen de voor een schitterende sfeer zorgen. Het huis werkelijk universal, want op alle verdiepingen kun je alle kamers realiseren. Het bureau stamt uit 1974 maar is in 1994 door de ir Martin Groenesteijn voortgezet. De stijl van het bureau valt te omschrijven als: eenvoudig en elegant, daarbij staat een concept als ´duurzaamheid´ centraal. Vandaag nemen we je mee naar een prachtig voorbeeld uit het oeuvre van dit bureau: het universal house, dat je zeker versteld doet staan. De woning bevindt zich in een negentiende-eeuwse wijk, deze is deel van een duo dat bij de herontwikkeling van de locatie als eerste gerealiseerd werd. Bij de bouw is natuurlijk rekening gehouden met de context waarin de woning zich bevindt. Kijk met ons mee en laat je inspireren!