8 geweldige ideeën voor een kleine tuin!

Je zult denken: Overkapping in een kleine tuin? Daar heb ik al een tuin als een handdoek en dan wil je daar ook weer een dak overheen zetten? Je hebt gelijk, een overkapping is niet het eerste idee dat opkomt als je kleine tuinen opzoekt. Maar voor tuinideeën in elke maat tuin mag het toch niet missen. Want we moeten toch toegeven dat in ons klein land best veel regen valt en dan is het erg fijn als je alsnog weleens buiten kunt zitten.

Denk aan een zomers avond met barbecue waar ineens een bui overheen waait… Misschien wil je eens kijken bij tuinartikelen, want er zijn overkappingen die je als bij een cabriolet over je heen kunt trekken bij regen of als je schaduw nodig hebt en weer in kunt vouwen als je graag lekker wilt bakken. Ben je op zoek naar meer inspiratie voor kleine tuinen, lees dan hier lekker verder.