Restaurant wordt Hollywood Set

Bij het runnen van een restaurant gaat het er om dat je een uitzonderlijke, ongebruikelijke ambiance weet te creëren, waarin jouw gasten een duik kunnen nemen in een soort avonturen wereld. Denk maar aan die droom van een romantisch diner in Parijs, of het dineren op een grote Ocean Liner als de Titanic. En juist dit verlangen naar afwisseling weet het Portugese restaurant Carlos op te roepen. Het is te vinden in Lünen, dat ligt in de buurt van Dortmund.

In samenwerking met onze experts van fmb Leuchten Schmiedeeisen, het team van architecten van Andreas Hanke en dé specialisten in oud hout van Timbercraft, werd het restaurant volledig ontworpen in de stijl van Hollywood-film: Pirates of the Caribbean . Ben je klaar om bij ons aan boord te gaan?