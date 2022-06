Prachtige landelijke droomwoning

De lichtval in het huis is opvallend. De mooie sfeer in het interieur wordt bereikt door een mooie inrichting, maar ook door de grote raampartijen waardoor het daglicht naar binnenvalt. Hier kijken we naar de woonkamer vanaf het gazon langs de woning. De vorm van de woning is vrij traditioneel, maar het verschil in niveau is prikkelend. Het zijn de elementaire looks van het huis die ervoor zorgen dat deze zo mooi in de natuurlijke omgeving opgaat. Natuurlijk groen en helder wit stralen beiden een bepaalde zuiverheid uit. Samen met een expert ontwerp je snel een prachtige droomwoning!