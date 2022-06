5 adembenemende Hollandse woningen

Kijken we hier naar een boerenschuur in een vrij en rustig dorpje op het Friese platteland of is er wat anders aan de hand? We werpen hier een blik op het eerste minimalistische huis waarvan de looks naadloos aansluiten op de architectuur van de streek. Leuk om te zien hoe het gazon links en de tuin rechts van het pad het beeld bepalen. Een goede binnenkomer als je als gast of bewoners de woning gaat betreden. Het is een huis met een lichte verschijning, want je kijkt dwars door het huis naar de horizon. Zo is het niet moeilijk om af te leiden dat er binnen fantastische lichtsfeer moet zijn, waarin het woongenot als zeer hoog ervaren wordt door de bewoners. Meer mooie woningen kun je hier vinden.