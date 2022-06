Voor en Na: Inspirerende Ideeën voor je Balkon!

Vooral in de stad zijn balkons en terrassen een waardevolle oase van frisse lucht, en een retraite om te ontspannen en tot rust komen. Het maakt niet uit hoe groot of hoe klein ze zijn, als ze goed ontworpen en geënsceneerd zijn, dan zijn ze voor elk appartement het absolute hoogtepunt. Maar omdat we niet alle innovatieve en inspirerende ideeën zelf kunnen verzinnen, is het goed dat er experts zijn die weten wat ze doen, en hoe ze van de ruimte op elk balkon of terras optimaal gebruik kunnen maken. Bekijk deze voor en na beelden en ontdek alle creatieve mogelijkheden!