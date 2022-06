Modern Interieur Ontwerp | De Schiphol Privium ClubLounge

Velen van ons kennen dit plaatje wel: we reizen naar een ver oord voor vakantie of werk en moeten tussen twee vluchten in een paar uur of soms een hele dag of nacht op een vliegveld doorbrengen. Vaak is het niet de moeite waard een hotel op te zoeken of een uitstapje te maken, en dan maken we het ons graag gemakkelijk in een restaurant of café of, voor de gelukkigen, in een lounge. Vandaag willen we kijken naar de extravagante luxe waarin zulke momenten doorgebracht kunnen worden door die gelukkige zakenmannen en -vrouwen en andere frequent flyers die de tijd in een luxueuze lounge kunnen doorbrengen: hier laten we zien hoe de Privium ClubLounge op Schiphol eruit ziet – een schitterend project door M+R Interior Architecture.