Een Mediterraans Paleis: Laat je Betoveren door de Spaanse Pracht en Praal

Vandaag op homify presenteren we je dit magische, ecologische huis op de stranden van de Mediterrane. Hoor je de golven van de zee al en ruik je de frisse geur van de zee? Als je opgegroeid bent in een dropje dicht bij de zee, of al vaker de steden bij de zee bezocht hebt, dan weet je dat de witte stranden van Zuid-Europa schijnen en gloeien als nergens anders ter wereld. De kleuren blauw en wit zijn karakteristiek voor de huizen en gebouwen in deze streken. Dit huis in Barcelona creëert de perfecte balans tussen de omgeving en de vormen van het gebouw.

Het is pas een jaar oud, met een gebied van 450 vierkante meter, deze is villa is gebouwd om de bewoner helemaal te pleasen. Het architectenbureau 08023 is verantwoordelijk voor dit meesterwerk. Het is een jonge firma waarvan de architecten begrijpen dat architectuur een discipline is dat niet allen gaat over ontwerpen van vormen, maar ook over de omgeving, het mileu en de mensen. Je hebt vast eerder gehoord van de term slow food, nou dit is nu “Slow Architecture” of “Slow Design”. Dit concept van “Slow” is nieuw en richt zich op een goed uitgewerkt design proces dat kritische vragen durft te stellen, en zich niet alleen maar bezig houdt met een gebouw dat we ons ‘thuis’ noemen. Laten we eens kijken wat dit precies inhoudt.