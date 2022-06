homify 360° | De Maastoren in Rotterdam

In het jaar 2009 verrees een van de nu kenmerkende leden van de Rotterdamse skyline: de Maastoren. Dankzij de samenwerking tussen de architectenbureaus Dam & Partners en Odile Decq Benoit Cornette uit Parijs is dit indrukwekkende en prachtige staaltje architectuur ontstaan dat nu alweer een aantal jaar een gevierd deel van Rotterdamse architectuur vormt. Vandaag willen wij jullie laten zien waarom de Maastoren vandaag de dag en in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen aan de Kop van Zuid en welke invloed de architecten hierop hebben gehad in het ontwerp van deze wolkenkrabber.