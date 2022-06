Splinternieuwe villa met geprefabriceerde kenmerken

In deze strakke woonkamer is er ruimte voor de moderne kunst. De sprekende kleuren komen goed naar voren op de heldere witte wanden, een beetje als of je in de white cube bent. Het interieur is zo op elkaar toegesneden dat het zelf een kunstwerk genoemd kan worden. Ook hier zien we weer de natuurlijke lichtval die de hele woning tot leven roept. Voor we weg gaan willen we je nog één ding laten zien, het is een beetje een verrassing…