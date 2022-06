Riante villa midden in de bossen met een historische lading

Menigeen van ons heeft als kind tijdens de zondagmiddag wandeling wel eens gefantaseerd over het woning in een huisje in het bos. Weet je dat deze fantasieën werkelijkheid kunnen worden. We moeten je er wel bij vertellen dat het huisje een riante bosvilla is geworden, maar daar ga je vast wel mee akkoord. Cita Architecten heeft een prachtige villa in het bos nabij Bilthoven weten te realiseren. Het bureau bestaat al 25 jaar en hebben zich volkomen gericht op maatwerk woningen met een hoogwaardige kwaliteit. Het jonge team heeft met de zeven bosvilla´s waarvan we er vandaag een aan je laten zien, een prachtig project van de grond weten te krijgen dat ons direct overtuigd heeft. Daarbij is de locatie van de villa´s historisch geladen, maar daar over dadelijk meer. Belangrijk om te weten is dat de villa´s volkomen in lijn met de woonwensen van de bewoners ontworpen zijn en daardoor, net als de bewoners zelf, stuk voor stuk uniek zijn. Loop vandaag even met ons mee door de bosvilla te Bilthoven en kijk je ogen uit!